Футбольная перепалка: «запредельно глупый» Дзюба ответил «жалкому» Уткину

«Васю мне, если честно, жалко. Он жалкий человек. Я много про него могу сказать, но каждый раз не хочу просто. Он, наверное, удовольствие от этого получит. Пусть выздоравливает. Пожелаю ему поскорее выздороветь. И все», — сказал Дзюба.

Так он ответил на высказывание Уткина, который в своем Telegram-канале назвал футболиста «очень искренним, но запредельно глупым».

21 марта было объявлено, что Дзюба — самый высокооплачиваемый российский футболист в национальном чемпионате. При окладе в 3,6 миллиона евро в год он занимает шестое место в рейтинге зарплат игроков, выступающих в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Дзюба перешел в «Арсенал» во время зимнего трансферного окна на правах аренды из «Зенита». В 18 матчах РФПЛ он забил четыре мяча.