Британскую паралимпийку довели до слез сомнениями в ее инвалидности

Сотрудники британского лоукостера easyJet отказались помогать бывшей паралимпийской спортсменке Софии Уорнер подняться на борт самолета, так как «она не выглядела парализованной», сообщает The Mirror.

Женщина, у которой из-за церебрального паралича плохо слушаются ноги и левая рука, проплакала весь полет, а затем написала о случившемся в социальных сетях.

«Я раньше никогда не жаловалась в Twitter. Однако приказ доказать свою инвалидность был за гранью», - заявила Уорнер.

Представители перевозчика уже связались с пассажиркой, извинились и пообещали разобраться в ситуации.

Уорнер принимала участие в соревнованиях по легкой атлетике на Паралимпиаде в Лондоне. После Игр она получила работу телевизионного комментатора паралимпийских видов спорта.

Позже стало известно о другом инциденте с той же авиакомпанией. Парализованная британская журналистка Софи Морган пожаловалась на то, что сотрудники easyJet забыли ее в салоне самолета на 40 минут.