Российскому арбитру впервые за 12 лет доверят судить матчи ЧМ по футболу

Россиянин Сергей Карасев попал в число 36 главных арбитров, кому доверено обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Ассистентами в бригаде Карасева на чемпионате мира станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Отечественный арбитр будет представлен на мировом первенстве впервые с 2006 года. Тогда на турнире в Германии три встречи отсудил Валентин Иванов.

В матче 1/8 финала между сборными Португалии и Нидерландов россиянин раздал 16 желтых и 4 красные карточки, после чего глава ФИФА выразил недовольство уровнем его квалификации.

Карасев в последние годы является единственным российским арбитром на крупных международных турнирах. В его послужном списке значатся чемпионат Европы 2016 года во Франции, олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро и молодежное первенство 2017 года, а на клубном уровне - игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Отметим, что впервые с 1938 года на чемпионате мира не будет работать ни один британский судья, а вот США, чья команде не смогла квалифицироваться на мундиаль, делегируют сразу две бригады.





