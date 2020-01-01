В футбольной федерации рассказали, сколько платят тренеру Старкову

Зарплата главного тренера Латвийской сборной по футболу Александра Старкова составляет 75 000 евро в год, в передаче Hattrick.lv рассказал генеральный секретарь Латвийской футбольной федерации Янис Межецкис.

После Пасхальных выходных на внеочередном заседании правления федерации будет рассмотрена нынешняя ситуация в сборной, на прошлой неделе уступившей со счетом 0:1 Гибралтару. Это была одно из постыднейших поражений в истории сборной.

Возможно, будет рассмотрен и вопрос со Старковым, который год назад в третий раз вернулся на пост главного тренера сборной, сменив Мариана Пахаря. Межецкис не отрицал, что перед возвращением Старкова велись переговоры с украинским специалистом Романом Григорчуком.

«Это был шок. Мы должны были победить Гибралтар», - игру прокомментировал Межецкис.

Следующие матчи у сборной Латвии запланированы на июнь в рамках Балтийского кубка, а также проверочный матч против сборной по футболу Азербайджана.

Осенью Латвийская сборная по футболу начнет участие в Лиге наций UEFA и встретится с Андоррой, Казахстаном и Грузией. Латвия сыграет в слабейшей дивизии Лиги, победитель которой квалифицируется на Чемпионат Европы 2020.