Круче Джордана: баскетболист Леброн Джеймс установил рекорд НБА

Нападающий «Кливленда» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана», который завершился со счетом 107:102 в пользу его команды, установил рекорд лиги по количеству встреч подряд с десятью и более набранными очками.

В матче против «Нью-Орлеана» 33-летний Джеймс набрал 27 очков и довел свою серию до 867 встреч, в которых он набирает двузначное количество очков. В последний раз Джеймс не смог преодолеть рубеж в 10 очков 5 января 2007 года в матче против «Милуоки».

Предыдущее рекордное достижение принадлежало Майклу Джордану (с 1986 по 2001 год).

Также Леброн догнал бывшего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта по количеству матчей с 20 и более очками (941). Стоит отметить, что этот результат является третьим в истории НБА.

Джеймс выступает за «Кливленд» с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за «Майами» (2010-2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс - четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала.