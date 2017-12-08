Instagrаm шикарной Свитолиной, которую на днях обыграла Остапенко

Украинская спортсменка Элина Свитолина – одна из талантливейших мировых теннисисток нового поколения. 23-летняя украинка занимает четвертое место в мировом рейтинге WTA и на ее счету уже 11 трофеев чемпионки.

На днях латвийская первая ракетка Алена Остапенко обыграла Свитолину на турнире в Майами на четвертьфинальной стадии. Свитолина из гонки выбыла, а Остапенко сегодня, 31 марта, в финале встретится с американкой Слоан Стивенс. Игра в 20:00 по латвийскому времени.

А между тем, предлагаем заглянуть в Instagrаm шикарной Свитолиной!

Friday mode on Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina) 8 Дек 2017 в 4:31 PST

💭🔙 Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina) 31 Янв 2018 в 5:09 PST

@ulyssenardinofficial #freakmeout Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina) 24 Янв 2018 в 12:35 PST