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Instagrаm шикарной Свитолиной, которую на днях обыграла Остапенко

Русский TVNET
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Фото: @elisvitolina

Украинская спортсменка Элина Свитолина – одна из талантливейших мировых теннисисток нового поколения. 23-летняя украинка занимает четвертое место в мировом рейтинге WTA и на ее счету уже 11 трофеев чемпионки.

На днях латвийская первая ракетка Алена Остапенко обыграла Свитолину на турнире в Майами на четвертьфинальной стадии. Свитолина из гонки выбыла, а Остапенко сегодня, 31 марта, в финале встретится с американкой Слоан Стивенс. Игра в 20:00 по латвийскому времени.

А между тем, предлагаем заглянуть в Instagrаm шикарной Свитолиной!

Friday mode on

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

💭🔙

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

@ulyssenardinofficial #freakmeout

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Thank you @bushtennis for having me 🤗 @miamiopen next ⏭

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Busy Monday in Kiev 🎬📷🎥🎙🎞

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

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