Instagrаm шикарной Свитолиной, которую на днях обыграла Остапенко

Украинская спортсменка Элина Свитолина – одна из талантливейших мировых теннисисток нового поколения. 23-летняя украинка занимает четвертое место в мировом рейтинге WTA и на ее счету уже 11 трофеев чемпионки.
На днях латвийская первая ракетка Алена Остапенко обыграла Свитолину на турнире в Майами на четвертьфинальной стадии. Свитолина из гонки выбыла, а Остапенко сегодня, 31 марта, в финале встретится с американкой Слоан Стивенс. Игра в 20:00 по латвийскому времени.
А между тем, предлагаем заглянуть в Instagrаm шикарной Свитолиной!