Остапенко уступила Стивенс в финале турнира WTA Premier в Майами

Вечером 31 марта первая ракетка Латвии Алена Остапенко в финале турнира WTA Premier в Майами встретилась с 12-й ракеткой мира, прошлогодней победительницей US Open, американкой Слоан Стивенс. Со счетом 6-7 (5), 1-6 Остапенко уступила Стивенс.

За последние 9 лет Остапенко стала самой молодой финалисткой турнира в Майами. До этой игры теннисистки на корте не встречались.

До финала на счету Остапенко было пять побед подряд, и это ее самый успешный турнир в этом сезоне. За попадание в финал Остапенко уже получила 650 пунктов в рейтинге и 654 380 долларов США.

Призовой фонд турнира WTA Premier в Майами составляет почти восемь миллионов долларов.