Александр Овечкин первым из российских хоккеистов провел тысячу матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе одной команды. В юбилейной игре его «Вашингтон» одержал яркую и эмоциональную победу над своим принципиальным противником - «Питтсбургом» (3:1).

Овечкин оказался седьмым россиянином и 319-м игроком лиги, кому удалось перевалить за этот рубеж. Однако в составе одного клуба это смогли сделать только 57 хоккеистов в истории лиги. Лидером по общему количеству проведенных встреч является легендарный Горди Хоу (1767).

В своей тысяче матчей Овечкин набрал 1118 (603+515) очков. За всю карьеру в НХЛ Александр пропустил только 29 игр и ни одной - с чемпионата-2015/16.

Красочная церемония в честь российского капитана «Вашингтона» пройдет в четверг перед ближайшей домашней игрой против «Нэшвилла», сообщает NHL.com.



