Хоккеисты «Ак Барса» сделали еще один шаг к финалу Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» на своем льду одержал волевую победу над челябинским «Трактором» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Серия переезжает на Урал с комфортным преимуществом подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

Второй матч в Казани хозяева выиграли со счетом 4:3. В составе победителей шайбы забросили Андрей Марков, Александр Бурмистров, Джастин Азеведо и победную - Данис Зарипов. У проигравших отличились Рикард Йюнге, Александр Рыбаков и Алексей Кручинин.

Для 30-летнего канадского нападающего Азеведо этот гол стал 100-м в КХЛ, и он с 18 (7+11) очками вышел на первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего плей-офф.

Третий матч серии до четырех побед пройдет 3 апреля в Челябинске. Победитель противостояния поспорит за Кубок Гагарина с сильнейшим в армейском дерби между СКА и ЦСКА.