СКА вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА

Очередной раунд противостояния фаворитов Кубка Гагарина состоялся в Москве и завершился со счетом 5:2 в пользу визитеров.

У победителей отличились Патрик Торесен, Ярно Коскиранта, Патрик Херсли, Никита Гусев и Александр Барабанов. Шайбы ЦСКА забросили Кирилл Петров и Михаил Григоренко. Добавим, что москвичей дважды наказывали за нарушение численного состава.

Вину за поражение целиком взял на себя главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, который не смог должным образом настроить свою команду.

«Начали очень плохо, это моя вина в настрое команды на игру. Потом перестроились, но было уже поздно, против хорошей команды этого недостаточно», - цитирует Никитина ТАСС.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу невских армейцев. Четвертый матч состоится 4 апреля в Москве.

Главные фавориты лиги последних лет встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз. Три победы в сериях на счету СКА, одна - у ЦСКА. Добавим, что СКА является двукратным и действующим обладателем Кубка Гагарина. Для ЦСКА наивысшим достижением пока является выход в финал.



