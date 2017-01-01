Неймару приглянулись два «Манчестера»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Don Balon.

По информации источника, бразилец подумает о трансфере в один из этих клубов, если сорвется переход в «Реал». При этом он склоняется к «Сити», несмотря на то, что в «Юнайтед» он будет лидером.

Главным вопросом в его возможном трансфере станет стоимость. ПСЖ купил игрока летом 2017 года за 222 миллиона евро, в его контракте с парижанами не прописана сумма отступных.

Французский клуб рассчитывает выручить за Неймара 400 миллионов евро.

В середине марта сообщалось, что Неймар попросил своего отца начать переговоры по переходу в мадридский «Реал». Бразилец недоволен уровнем французского чемпионата. СМИ также называли каталонскую «Барселону» одним из вариантов продолжения карьеры Неймара.

В настоящий момент форвард восстанавливается от травмы. В текущем сезоне на его счету 29 мячей в 30 матчах чемпионата.