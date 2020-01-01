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Старков освобожден от должности главного тренера сборной Латвии по футболу

LETA
Александр Старков | Фото: Edijs Pālens / LETA

На внеочередном заседании правления Латвийской федерации по футболу, с должности главного тренера сборной по футболу освобожден 62-летний опытный латвийский специалист Александр Старков.

Латвийская сборная по футболу 25 марта на проверочной игре со счетом 0:1 уступила Гибралтару, пережив одно из постыднейших поражений в истории латвийского футбола.

Тогда Старков признал, что ему стыдно за поражение, но об отставке речь не шла.

Президент федерации Гунтис Индриксонс, который в конце апреля сложит свои полномочия, в передаче Sporta studija рассказал, что уже дважды призывал уйти с поста и других ведущих сотрудников федерации, в том числе главного тренера Старкова.

Следующие матчи у Латвии намечаются в июне в рамках Кубка Балтии, а также проверочные игры со сборной Азербайджана.

Осенью Латвийская сборная по футболу начнет участие в Лиге наций UEFA и встретится с Андоррой, Казахстаном и Грузией. Латвия сыграет в слабейшей дивизии Лиги, победитель которой квалифицируется на Чемпионат Европы 2020.

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