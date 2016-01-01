Декларация Бриедиса: доход от бокса в 30 раз больше зарплаты в полиции

Декларацию о доходах подал и лучший боксер Латвии, инспектор Госполиции Майрис Бриедис. Согласно поданным данным, в качестве зарплаты за службу в полиции Бриедис получил 14,3 тысячи евро, а в качестве гонораров в профессиональном боксе - от нескольких тысяч до 300 000 долларов (243 486 евро).

В своей декларации должностного лица Бриедис указал, что занимал должность не только в Госполиции, но и в ООО Rigvir, в котором работал руководителем службы безопасности. Также он является консультантом по безопасности на этом предприятии.

Помимо этого Бриедис отметил, что занимал должность консультанта по безопасности в ООО AHTI.

За работу в полиции Бриедис получил 14,3 тысяч евро, от Rigvir - 10,6 тысяч евро. Также он получил 27 000 евро от Министерства образования за спортивные достижения.

От SIESTA BOXING LTD спортсмен получил гонорар в 300 000 долларов, а от HUCK SPORTS PROMOTION GMBH - 150 000 долларов.

Также Бриедис получил 9,9 тысяч евро в качестве гонорара от АО VIRŠI-A и 7,1 тысяч евро в качестве «других доходов».

Ему принадлежит земля и здание в Олайнской волости. Согласно декларации, в его владении или пользовании не значится автомобиль. Также Бриедис не задекларировал накопления или сделки, превышающие 20 минимальных месячных зарплат. Долги в декларации за прошлый год также не указаны.

В декларации за 2016 год Бриедис отметил долги в размере 7,1 тысяч и 8 тысяч евро.

33-летний Майрис Бриедис за свою карьеру профессионального боксера одержал 23 победы в 24 боях, в 18 случаях одолев противника нокаутом. Также он по-прежнему занимает должность в Госполиции.