ЦСКА сравнял счет в финале Западной конференции против СКА

Московский ЦСКА на своем льду одержал волевую победу над подопечными Олега Знарка - петербургским СКА в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.

Счет в матче открыли армейцы с Невы благодаря усилиям Вячеслава Войнова. Равновесие в начале третьего периода восстановил канадский защитник ЦСКА Мэт Робинсон, а спустя две минуты Валерий Ничушкин забросил победную шайбу.

Счет в серии до 4-ех побед сравнялся: 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге. Игра состоится 6 апреля.