Советская гимнастка обвинила своего тренера в изнасиловании спустя 46 лет

Олимпийская чемпионка 1972 года в спортивной гимнастике Ольга Корбут публично заявила, что в юности подверглась насильственным действиям со стороны своего тренера Ренальда Кныша. По словам советской спортсменки, инцидент произошел в преддверии Игр-1972 в Мюнхене, когда ей было 17 лет.

«Не знаю, как это назвать по-русски. Molesting... Домогательство. В конечном итоге перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим. Это очень тяжело. Я скрывала это все. Это было очень стыдно. Это произошло в Минске в гостинице «Юбилейная«. Прямо перед Олимпийскими играми, когда мне исполнилось 17 лет», - заявила бывшая спортсменка в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

62-летняя Корбут давно и счастливо живет в США, хотя в прошлом году из-за финансовых трудностей ей пришлось выставить на аукцион свои олимпийские награды. В начале нулевых сын Корбут Ричард Борткевич был признан виновным в подделке 100-долларовых купюр с помощью компьютера, а сама Ольга была арестована за кражу продуктов в супермаркете.

Она выразила мнение, что Кныш, которому в сентябре исполнится 87 лет, обязан понести наказание за содеянное.

«Это правда. Пусть он говорит что угодно. Надо нести этот грех, который вы сделали. И не только со мной, Ренальд Иванович. Я вас уважаю как тренера, но как человек, извините, вы никто для меня», - цитирует Ольгу «Газета.ру».

В ходе телепередачи выступил и сам Кныш, с которым студия связалась с помощью видеозвонка. Тренер отверг обвинения своей экс-подопечной, обвинив ту во лжи.

«Ничего подобного и близко не было. Я настолько далек был от подобных мыслей - и про нее, и про других... И вот это благодарность Ольги за то, что я сделал ее мировой знаменитостью? Хотела сделать себе еще более известной? Извиниться? Мне абсолютно не за что извиняться перед ней. Вранье с первого и до последнего слова. Какое хамство, нахальство и паскудство», - сообщил специалист.

Бывший муж спортсменки музыкант группы «Песняры» Леонид Борткевич заявил, что свои обвинения Корбут может подтвердить документально.

«Это все было, есть документы, есть прокурор, к которому мы ходили, но тогда замяли это дело. Это можно узнать в Гродно, там есть документы насчет девочки, ее родители тоже подали на него. Мы ходили к генеральному прокурору республики и тогда попросили, чтобы не открывали это дело. Я-то его знаю хорошо, он врет на каждом шагу. Но он старый человек, и ему не хочется в конце жизни в тюрьму сесть», - сообщил Борткевич.

«Ольга сама сейчас жалеет, что у нее это вырвалось, но это правда, это действительно было. Представляете, как у человека кипит-кипит, а потом наконец она освобождается от этого», - пояснил экс-супруг гимнастки.

Ольга Корбут является одной из величайших гимнасток в истории - на ее счету шесть олимпийских наград, включая четыре золота. Наиболее успешной для спортсменки стали именно Игры в Мюнхене, где Ольга завоевала три золота и одно серебро.





