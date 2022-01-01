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Плющенко рассказал о планах на Олимпиаду-2022

Gazeta.ru
Фото: Sergei Bobylev / TASS

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о подготовке учеников к зимней Олимпиаде 2022 года. Слова фигуриста приводит портал «Команда России».

«С коммерческой точки зрения открытая мною школа фигурного катания — успешный проект, потому что это частная школа.

Я рассматриваю ее как перспективу, потому что через три-четыре года я перестану принимать личное участие в шоу, останусь только в качестве продюсера, и у меня будет гораздо больше времени тренировать самому», — рассказал Плющенко.

Также спортсмен признался, что поставил себе цель вырастить фигуриста для участия в зимних Играх — 2022.

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