Баскетболист сыграл две минуты и заработал миллион долларов

Канадский нападающий клуба «Майами Хит» Келли Олиник за две минуты матча регулярного чемпионата НБА против «Атланты Хокс» заработал миллион долларов. Об этом сообщает ESPN.

Контракт баскетболиста предусматривал денежный бонус в размере миллиона долларов, если Олиник сыграет за сезон 1700 минут. Для достижения данной отметки форварду оставалось сыграть две минуты, что он и сделал.

«Ужин, напитки, пиво — все за его счет. Я посмотрю, смогу ли я получить билеты на спектакль. Все это за его счет. Я собираюсь выставить ему счет за все», — заявил после матча главный тренер «Хитс» Эрик Споэльстра.

Всего Олиник провел на паркете 22 минуты и набрал 19 очков в матче против «Атланты». «Хитс» выиграл со счетом 115:86.

26-летний баскетболист подписал четырехлетний контракт с «Майами» прошлым летом. Он рассчитан на 50 миллионов долларов.