Севастова вышла в четвертьфинал престижного турнира в Чарлстоне

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в четверг на турнире серии «Premier» в Чарлстоне в матче третьего круга с результатом 6:3, 6:4 обыграла австралийку Эшли Барти.

За выход в четвертьфинал Севастова заработала 100 рейтинговых очков и денежный приз 18 387 долларов США.

В 1/4 финала латвийской спортсменке предстоит встретиться с россиянкой Еленой Весниной или чешкой Кристиной Плишковой.

На этом турнире Севастова была посеяна под восьмым номером и начала выступления сразу со второго круга. На данный момент в рейтинге WTA она занимает 16-е место, тогда как Барти находится на две позиции ниже. Ранее между собой спортсменки не встречались ни разу.

Отметим, что в этом сезоне латвийская теннисистка одержала 11 побед в 18 матчах.