«Ак Барс» стал первым финалистом розыгрыша Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в четвертый раз в своей истории вышел в финал розыгрыша Кубка Гагарина.

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев, в составе которых заброшенными шайбами отметились Михаил Глухов и дважды Антон Ландер.

Автором последней шайбы «Трактора» в нынешнем сезоне стал Рихард Гюнге, который с восемью голами вышел на первое место в списке лучших кубковых снайперов.

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу казанского клуба, ставшего лучшей командой Восточной конференции КХЛ.

В финале Кубка Гагарина двукратные обладатели этого трофея встретятся с победителем серии между московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА, где счет пока равный - 2-2.