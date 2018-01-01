Сборная Латвии U-18 в хоккейном триллере обыграла Германию

Настоящим хоккейным триллером стала встреча двух фаворитов чемпионата мира в первом дивизионе в возрастной категории до 18 лет, состоявшаяся вечером в четверг в «Арена Рига». Матч с участием сборных Латвии и Германии стал праздником для болельщиков, тем более, что со счетом 3:1 победила Латвия.

Букмекеры считали фаворитом всего турнира сборную Германии, однако и нашу команду со счетов не списывали, предполагая, что она имеет все шансы на выход в элиту мирового хоккея. В итоге, противостояние вылилось в настоящую битву, достойную взрослого чемпионата мира.

Команды начали матч в равной борьбе, но затем немцы быстро завладели инициативой, надолго запирая подопечных Олега Сорокина в собственной зоне. Игроки сборной Германии буквально расстреливали ворота Яниса Вориса, который уверенно выручал свою команду.

В первом периоде латвийские игроки очень часто ошибались в собственной зоне, что раз за разом приводило к невероятно опасным моментам, и от пропущенной шайбы спасало только чудо по фамилии Ворис.

Счет был открыт на 12-й минуте матча, когда большинство реализовал Янник Валенти. Однако уже менее чем через 5 минут Патрик Марцинкевич с точки вбрасывания восстановил равновесие.

Patriks Marcinkēvičs pārpsēj pretinieku vārtsargu panākot izlīdzinājumu, 1-1. pic.twitter.com/IEe7GGfFzv— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 5 апреля 2018 г.

Под занавес игрового отрезка преимуществом завладели латвийцы, однако после перерыва ситуация изменилась кардинально.

Во втором периоде сборная Германии контролировала ход встречи, не давая противнику вздохнуть. Сборная Латвии же отвечала редкими, но очень опасными контратаками, причем хоккеисты боролись до конца и чуть ли не зубами выгрызали шайбу у оппонентов.

Такие настойчивость, целеустремленность и взаимопонимание на площадке не могли не дать результат - на 12-й минуте второго периода после паса Марцинкевича шайбу забросил Владислав Барковскис.

Patriks Marcinkēvičs piespēlē Vladislavam Barkovskim kurš kritienā raida ripu vārtos! Latvijas izlase izvirzās vadībā, 2-1! pic.twitter.com/5K1l9W8YKl— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 5 апреля 2018 г.

После пропущенной шайбы немцы прибавили в скорости еще больше, но латвийские молодые игроки отлично действовали в обороне и опасно отвечали контратаками, не оставляя противнику шансов.

Преимущество немцев на площадке наблюдалось и в начале третьего периода, но затем команды раскрылись и начались «качели» от одних до других ворот, а голевые моменты возникали раз за разом.

На 9-й минуте игрового отрезка Денис Федоров довел счет до 3:1.

Deniss Fjodorovs panāk 3-1 Latvijas izlases labā. pic.twitter.com/kyDyKxXBpR— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 5 апреля 2018 г.

В итоге, матч завершился победой сборной Латвии со счетом 3:1. Молодые латвийские хоккеисты показали на удивление взрослый хоккей, которого периодически не хватало в прошедшем сезоне рижскому «Динамо». Кстати, не хватало такого хоккея и болельщикам - вряд ли кто ушел из «Арены Рига» недовольным.

После трех матчей Латвия с девятью очками занимает в турнирной таблице первое место. Команде предстоит провести еще два матча - против Дании и Казахстана.