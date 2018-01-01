Рекордсменка зимних Олимпиад Марит Бьорген завершает карьеру лыжницы

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген объявила о завершении карьеры. Рекордсменка по количеству олимпийских медалей в зимних видах спорта сделала соответствующее заявление в пятницу в интервью местной телекомпании NRK.

«Я осознала, что мне не хватает должной мотивации для того, чтобы выложиться в предстоящем сезоне на 100 процентов, поэтому я предпочитаю завершить карьеру», - заявила 38-летняя лыжница.

Прощальная гонка Бьорген пройдет 11 апреля в рамках соревнований в Тронхейме.

За свою карьеру Марит завоевала 15 олимпийских медалей - восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые, - а также выиграла 114 гонок Кубка мира.

Добыв два золота, серебро и две бронзы на Играх-2018 в Пхенчхане, она стала самым титулованным спортсменом - как среди женщин, так и среди мужчин - в истории проведения зимних Олимпиад.

По числу золотых наград Бьорген сравнялась с двумя соотечественниками - биатлонистом Уле-Эйнар Бьерндаленом и лыжником Бьорном Дэли, но обошла обоих по общему количеству олимпийских медалей.





