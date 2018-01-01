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Сборная Латвии по хоккею U-18 уверенно разгромила Данию и вернулась в мировую элиту

Русский TVNET
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Хоккеисты сборной Латвии U-18 | Фото: Sintija Zandersone/LETA

В пятницу, 6 апреля в «Арена Рига» прошла встреча хоккеистов сборной Латвии и Дании U-18 в рамках чемпионата мира среди юниоров (Первый дивизион, группа А). В захватывающей игре со счетом 4:1 победила команда Латвии!

Воспользовавшись хаосом у ворот сборной Латвии, первыми шайбу забили датчане.

Но еще до конца первого периода Латвия ответила сопернику - Патрик Озолс забил шайбу и сравнял счет 1:1.

Во втором периоде хоккеисты шайбами не обменялись. На протяжении второго периода по броскам доминировала Дания. Однако в третьем периоде Латвия перехватила эстафету и выбилась вперед, забив вторую шайбу. Счет стал 2:1.

Третья шайба латвийцев не заставила себя долго ждать.

Напоследок сборная Латвии забила четвертую шайбу в пустые ворота!

Благодаря этой победе, молодые хоккеисты Латвии обеспечили себе возвращение в элитный дивизион.

Ранее Сборная Латвии U-18 со счетом 2:1 победила команду Словении, со счетом 3:0 Норвегию и с результатом 3:1 обыграла фаворита чемпионата Германию. Таким образом, на счету сборной Латвии 4 победы из 4-ех, и она остается лидером группы.

Главный тренер Латвийской сборной юниоров - Олег Сорокин, обязанности помощника выполняет Херберт Васильев и Юрис Озолс.

Дания турнир начала поражением против Германии 2:7 и 2:3 уступила Словении. На счету Дании одна победа против Казахстана 4:2.

В завершении чемпионата в воскресенье Латвия сразится силами с Казахстаном.

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