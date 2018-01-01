Сборная Латвии по хоккею U-18 уверенно разгромила Данию и вернулась в мировую элиту

В пятницу, 6 апреля в «Арена Рига» прошла встреча хоккеистов сборной Латвии и Дании U-18 в рамках чемпионата мира среди юниоров (Первый дивизион, группа А). В захватывающей игре со счетом 4:1 победила команда Латвии!

UZVARĀĀĀĀ! Svinības Latvijas u-18 izlases izpildijumā! Tas ir izdarīts, biļete uz augstāko divīziju ir kabatā. pic.twitter.com/AJF6BpYYzY— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 6 апреля 2018 г.

Воспользовавшись хаосом у ворот сборной Латвии, первыми шайбу забили датчане.

Haoss Latvijas izlases vārtu priekšā ļauj vadībā izvirzīties dāņiem, 1-0. pic.twitter.com/IwFRfJgwlO— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 6 апреля 2018 г.

Но еще до конца первого периода Латвия ответила сопернику - Патрик Озолс забил шайбу и сравнял счет 1:1.

Patriks Ozols ar nūjas neērto pusi raida ripu vārtos, spēles rezultāts kļūst neizšķirts, 1-1. pic.twitter.com/RjMoF38fUb— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 6 апреля 2018 г.

Во втором периоде хоккеисты шайбами не обменялись. На протяжении второго периода по броскам доминировала Дания. Однако в третьем периоде Латвия перехватила эстафету и выбилась вперед, забив вторую шайбу. Счет стал 2:1.

Artjoms Koppass ir acīgākais spēlētājs vārtu priekšā, pateicoties tam Latvijas izlase izvirzās vadībā 2-1. pic.twitter.com/YER9So3UmL— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 6 апреля 2018 г.

Третья шайба латвийцев не заставила себя долго ждать.

Precīzs metiens Vladislava Barkovska izpildijumā un Latvijas izlasei jau divu vārtu pārsvars, 3:1! pic.twitter.com/QNKO5klUov— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 6 апреля 2018 г.

Напоследок сборная Латвии забила четвертую шайбу в пустые ворота!

Rudolfs Polcs raida ripu tukšos vārtos, 4-1. pic.twitter.com/AZBuBAA9bF— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 6 апреля 2018 г.

Благодаря этой победе, молодые хоккеисты Латвии обеспечили себе возвращение в элитный дивизион.

Ранее Сборная Латвии U-18 со счетом 2:1 победила команду Словении, со счетом 3:0 Норвегию и с результатом 3:1 обыграла фаворита чемпионата Германию. Таким образом, на счету сборной Латвии 4 победы из 4-ех, и она остается лидером группы.

Главный тренер Латвийской сборной юниоров - Олег Сорокин, обязанности помощника выполняет Херберт Васильев и Юрис Озолс.

Дания турнир начала поражением против Германии 2:7 и 2:3 уступила Словении. На счету Дании одна победа против Казахстана 4:2.