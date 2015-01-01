Макгрегора отпустили под залог в 50 тысяч долларов

Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор предстал перед судом в Нью-Йорке за нападение на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) у спортивного комплекса. Залог под освобождение его из-под стражи до судебного разбирательства определен в 50 тысяч долларов, сообщил TMZ.

Как уточняет источник, Макгрегор добровольно явился в 78-е отделение полиции в Нью-Йорке после беседы с президентом UFC Дэйном Уайтом. Из полицейского участка в здание суда ирландца доставили в наручниках. Бойцу разрешили не сдавать паспорт, поэтому он вправе вернуться в Ирландию.

Вечером в четверг Макгрегор в сопровождении нескольких человек напал на автобус с бойцами, которые должны были принять участие в турнире UFC 223.

В транспортном средстве находился претендент на титул в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивает стекло в автобусе портативной тележкой на колесах. Бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и не смогут принять участие в турнире.

В отношении ирландца выдвинуты обвинения в хулиганстве, сопровождавшемся нападением, и нанесении ущерба собственности. 29-летний Макгрегор является одним из самых известных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, отмечает ТАСС.





