Севастова прошла в полуфинал престижного турнира в Чальстоне

Вторая латвийская теннисистка Анастасия Севастова обеспечила себе место в полуфинале турнира категории Premier в Чарльстоне (США), разгромив чешку Кристину Плишковусо счетом 6:4, 6:0.

До этого в Чарльстоне латвийская теннисистка обыграла америкнку Кэролайн Доулхайд - 7:5, 6:7 (5:7), 6:1 и представительницу Австралии Эшли Барти - 6:3, 6:4.



За выход в финал Севастова поспорит с немкой Юлией Гергес, которая ранее обыграла россиянку Дарью Касаткину. Встреча теннисисток пройдет в субботу, 7 апреля, в 20.00 по латвийскому времени. Держим кулаки за Анастасию.

За выход в полуфинал 27-летняя Севастова заработала 185 очков WTA и денежный приз в размере 35 890 долларов.