Овечкин в седьмой раз в карьере стал лучшим снайпером сезона в НХЛ

В своем заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду со счетом 5:3 переиграл «Нью-Джерси». У победителей две шайбы забросил капитан клуба Александр Овечкин.

Таким образом, российский нападающий завершил сезон с 49 шайбами, став в седьмой раз в карьере обладателем «Морис Ришар Трофи» - приза, вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. У ближайшего преследователя финна Патрика Лайне из «Виннипега» 44 гола.

Одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов отметился в этой встрече результативной передачей. Всего на его счету 83 очка (27 шайб + 56 передач) в 79 матчах. Еще один россиянин в «Вашингтоне» защитник Дмитрий Орлов набрал в регулярном чемпионате 31 (10+21) очко в 82 матчах.



Овечкин - первый в истории НХЛ игрок, который становился лучшим снайпером клуба на протяжении 13 сезонов подряд. Горди Хоу («Детройт») и Рик Нэш («Коламбус» и «Рейнджерс») оказывались лучшими бомбардирами своих команд 11 сезонов кряду.



«Вашингтон» завершил сезон на первом месте в Столичном дивизионе Восточной конференции, набрав 105 очков в 82 матчах. В первом раунде плей-офф соперником клуба станет «Коламбус», за который выступают нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский.



