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ЦСКА оставил СКА без финала Кубка Гагарина

Lenta.ru
Хоккеисты ЦСКА | Фото: Mikhail Japaridze/TASS/Scanpix

Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА и вышел в финал Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Москве и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. За СКА шайбами отметились нападающий Никита Гусев (1-я минута) иИлья Ковальчук (4-ая минута). За ЦСКА шайбы забросили Никита Нестеров (36-я минута) Михаил Григоренко (55-я минута). Решающая шайба на счету Григоренко (69-я минута).

Общий счет в серии — 4:2.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с казанским «Ак Барсом», обыгравшим в финале Восточной конференции челябинский «Трактор».

Решающий матч между командами состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.

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