Севастова не сумела повторить прошлогоднее достижение Остапенко в Чарлстоне

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в воскресенье в полуфинале турнира серии «Premier» в Чарлстоне с результатом 6:5 (5:7), 3:6 уступили Юлии Гергес из Германии. В прошлом году в финале этого турнира играла Алена Остапенко.

Отметим, что матч начался еще в субботу, однако при счете 4:4 из-за дождя он был перенесен на воскресенье.

Как и Севастова, Гергес - вторая ракетка своей страны. В мировом рейтинге из немецких теннисисток выше всех стоит Ангелика Кербер, занимающая 11-е место, а в первой ракеткой Латвии является Алена Остапенко, находящаяся в рейтинге WTA на 5-й позиции.

Набранные очки позволят спортсменке на этой неделе вернуться на рекордное для себя 15-е место. Однако если бы она вышла в финал, то поднялась бы на 14-ю строчку рейтинга.

В данный момент в мировом рейтинге Севастова занимает 16-е место, тогда как 29-летняя Гергес расположилась на 13-й позиции.

В прошлом году финала турнира в Чарлстоне достигла Остапенко. В этом сезоне она в соревнованиях участия не принимала, поэтому не защитила набранные в прошлом году 305 очков, что не позволит ей сохранить пятое место в рейтинге.