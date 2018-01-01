Сборная Латвии U-18 выиграла ЧМ, не уступив ни одного матча

В воскресенье сборная Латвии по хоккею U-18 победой завершила выступление на чемпионате мира в первом дивизионе, не проиграв, таким образом, ни одного из пяти матчей. В заключительной игре против сборно Казахстана подопечные Олега Сорокина одержали победу со счетом 2:1 и единолично возглавили турнирную таблицу.

В первом периоде преимущество было на стороне нашей сборной, так как Казахстан очень много удалялся и был вынужден часто играть в меньшинстве.

Однако счет открыли как раз-таки казахи - на пятой минуте лишнего реализовал Эрнар Мусабаев.

Впрочем, вскоре после этого гости оказались втроем против пятерых игроков противника и

менее, чем через 2,5 минуты Эрнест Осениекс сравнял счет.

Во втором периоде сборная Казахстана полностью завладела инициативой и до самого конца матча вынуждала латвийцев играть в обороне, убегая в редкие атаки. Раз за разом казахи создавали, казалось, стопроцентные моменты, но настоящие чудеса в воротах творил Артур Шилов - ничейный счет на табло сохранился до последней четверти третьего периода только благодаря ему.

За 4 минуты и 41 секунду до финальной сирены сборная Латвии убежала в одну из редких контратак, Густав Миллерс вкатился в зону и несильно бросил практически с нулевого угла, однако

голкипер противника оказался к этому не готов, поздно сдвинул щитки и переправил шайбу в собственные ворота - 2:1.

После пропущенной шайбы у казахов перестали выдерживать нервы, что вылилось в несколько удалений. В итоге, сборная Латвии спокойно доиграла матч в большинстве и не оставила противнику шансов.