Фабио Капелло завершил тренерскую карьеру, сделав все, что хотел

71-летний дон Фабио заявил о том, что добился всего, чего хотел, и больше не будет работать в качестве наставника. Он не видит потенциала и топовых игроков в сборной Италии, которую ему предлагали возглавить. А с посредственными игроками хорошим тренерам трудно преуспеть.

«Я уже отказался возглавить сборную Италии, - цитирует Капелло Rai Sport - У меня уже был опыт работы со сборными Англии и России. Я хотел потренировать клуб еще раз. «Цзянсу Сунин» - последний опыт работы в футболе. Я сделал все, что хотел, и очень рад тому, чего добился. Теперь я планирую стать телекомментатором. В этой роли ты всегда побеждаешь».

В качестве наставника «Скуадры Адзурры», которая впервые за многие годы не пробилась на чемпионат мира, Капелло посоветовал нынешнего тренера питерского «Зенита» Роберто Манчини.

«У Манчини есть опыт, это поможет ему в будущем, но национальной команде не хватает талантов. Есть футболисты, которые ярко играют в серии А, но не могут проявить себя в сборной, поэтому необходимо экспериментировать», - отметил Капелло.

Последним местом работы итальянца стал китайский футбольный клуб «Цзянсу Сунин», откуда он был недавно уволен.





