Даугавиньш не сыграет на предстоящем чемпионате мира

Единственный латвийский хоккеист в НХЛ нападающий Земгус Гиргенсонс из «Баффало Сэйбрз» в этом году не сможет помочь сборной на чемпионате мира, сообщает Латвийская хоккейная федерация.

У 24-летнего Гиргенсонса в течение сезона накопились несколько травм, поэтому принять участие в чемпионате мира в Дании он не сможет.

За свою карьеру Гиргенсонс участвовал в четырех чемпионатах мира, где в 25 играх забросил 5 шайб и сделал 1 результативную передачу.

В этом сезоне спортсмен сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 71 матч, в которых забросил 7 шайб и отдал 8 результативных передач. Всего же на его счету 348 игр, 44 голов и 57 передач.

В рамках подготовки к чемпионату мира на прошлой неделе сборная Латвии начала серию проверочных игр и уступила на выезде Норвегии со счетом 2:3 и 2:6.

Из-за проблем со здоровьем на ЧМ не поедут нападающие Каспар Даугавиньш, Лаурис Дарзиньш, Янис Спруктс, а также голкиперы Янис Калниньш и Ивар Пунненов.

Скоре всего, в Данию не поедет и защитник Артур Кулда, ранее стало известно и то, что в сборную не приглашен Оскар Бартулис.

Чемпионат мира стартует 4 мая. Сборная Латвии сыграет в одной группе с Канадой, Финляндией, США, Германией, Норвегией, Данией и Южной Кореей. Четыре сильнейшие команды пройдут в четвертьфинал.