В понедельник болельщики на вокзале в Риге встретятся с Остапенко и Севастовой

В понедельник, 16 апреля в 13.00, у теннисных болельщиков и СМИ будет уникальная возможность встретиться с женской сборной Латвии по теннису непосредственно перед отправкой в Россию, где с 21 по 22 апреля состоятся игры плей-офф второй Мировой группы Кубка федерации («Fed Cup»). Посетители мероприятия получат уникальную возможность встретиться со сборной Латвии в полном составе и сфотографироваться с нашими крупнейшими звездами – Аленой Остапенко и Анастасией Севастовой.

Женская сборная Латвии по теннису сейчас находится в возможно лучшем составе – Алена Остапенко, Анастасия Севастова, Даниэла Висмане и Диана Марцинкевича. Перед поездкой на плей-офф Кубка федерации, который состоится в российском городе Ханты-Мансийске, у каждого желающего будет возможность встретиться с теннисистками латвийской сборной на специально организованном мероприятии на Рижской Центральной железнодорожной станции. Во время встречи своими прогнозами о возможных результатах и надеждах поделятся как теннисистки сборной, так и капитан сборной Андис Юшка, а также генеральный секретарь ЛТС Карлис Лейниекс. У самых страстных теннисных болельщиков будет возможность сфотографироваться с теннисистками сборной Латвии, а также получить автографы.

«Для нас действительно большая честь отправиться в Россию в возможно лучшем составе и претендовать на место во второй Мировой группе Кубка федерации («Fed Cup»). Это определенно будет большим вызовом для нашей команды, поскольку целью противника также является остаться в мировой элите, проведя игры на своем поле. Попытаемся создать благоприятные условия для наших игроков и сделаем все, чтобы достичь хороших результатов», – говорит Карлис Лейниекс, генеральный секретарь Латвийского Теннисного союза.

Президент VAS «Latvijas dzelzceļš» Эдвинс Берзиньш подчеркивает: «Благодаря успехам наших спортсменов, теннис занимает все более значимое место в сердцах жителей Латвии, и имя страны все громче звучит в мире. Поэтому приглашаем каждого поддержать спортсменок, пожелав успеха на встрече 16 апреля на Рижской Центральной железнодорожной станции, а также держать кулаки во время игры».