Кто сменит Олега Знарка у руля питерского СКА?

Наставник национальной сборной России по хоккею Олег Знарок покинул пост главного тренера санкт-петербургского СКА после поражения команды в полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина, утверждает издание «Советский спорт».

По данным источника, его место займет бывший наставник магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев.

Олег Знарок возглавил СКА в 2016 году и вместе с командой выиграл Кубок Гагарина. Ранее он также работал с ХК МВД и московским «Динамо». В нынешнем сезоне невские армейцы сложили с себя чемпионские полномочия, уступив в полуфинальной серии Кубка Гагарина московскому ЦСКА (2-4).

55-летний Знарок совмещал работу в СКА и в сборной России.

На Играх-2018 команда Олимпийских спортсмены из России завоевала золотые медали хоккейного турнира, который прошел без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 2014 году тренер вместе со сборной выиграл чемпионат мира.

Во вторник также стало известно, что в предстоящих матчах Еврочелленджа против команды Норвегии сборной России по хоккею вместо Знарка будут руководить тренеры Олег Браташ и Илья Воробьев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу национальной команды

Игры состоятся 14 и 15 апреля в Норвегии в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.





