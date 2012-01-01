Газета: Витолиньш не будет помогать Знарку на чемпионате мира

Латвийский специалист Харийс Витолиньш не будет помощником главного тренера сборной России Олега Знарка на чемпионате мира в Дании, сообщает газета Sport Express.

Договор Витолиньша со сборной закончился 30 апреля и он не будет продлен, в то же время у Знарка он заканчивается 31 мая.

Правда, российские СМИ допускают возможность, что место Знарка займет нынешний его помощник Илья Воробьев.

Во вторник стало известно, что Знарок уйдет с поста главного тренера в команде СКА Континентальной Хоккейной лиги (КХЛ), его место там займет именно Воробьев.

Чемпион прошлого года КХЛ команда СКА в воскресенье завершила сезон, уступив в финале Западной конференции московскому ЦСКА. Договор 55-летнего специалиста завершился с концом сезона.

Хотя в российских СМИ член совета директоров СКА Александр Медведев и высказывался, что охотно видел бы Знарка в рядах команды, по имеющейся у Championat.com информации специалист все же оставит свой пост.

Клуб во вторник сообщил, что у тренерского корпуса до 30 апреля договора в силе, а оценку сезону будет давать совет директоров.

43-летний Воробьев в ноябре был уволен с поста главного тренера в магнитогорском «Металлурге». У него были также переговоры с омским «Авангардом».

Дважды Воробьев с «Металлургом» получал Кубок Гагарина, один раз будучи главным тренером.

55-летний Знарок и Витолиньш тренерами СКА стали неполных 2 года назад, и уже в первом сезоне получили Кубок.

В своб очередь в 2012 и 2013 годах Знарок с Витолиньшем к Кубку Гагарина привели московское «Динамо».

Знарок в 2014 году был назначен главным тренером сборной России, заключив договор на 4 года. Он сразу привел команду к чемпионскому титулу на чемпионате мира, в последующих трех чемпионатах команда получила серебро и две бронзы.

В свою очередь в этом году под руководством специалиста российская команда победила на Олимпиаде в Пхенчхане. Правда, в турнире не принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).