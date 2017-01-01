Сборная России по футболу вновь пробила дно в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу оказалась на рекордно низком для себя в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), потеряв в нем три позиции за истекший месяц.

В апрельской версии рейтинга, которая была опубликована в четверг на официальном сайте организации, команда РФ опустилась с 63-го на 66-е место. Ранее самой низкой позицией для российской команды было 65-е место, которое она занимала в октябре и ноябре 2017 года.

Подопечные Станислава Черчесова в марте провели два контрольных матча, в которых уступили командам Бразилии (0:3) и Франции (1:3). Это стоило им 35 рейтинговых очков. Всего в активе россиян осталось 493 балла.

Первое место в рейтинге сохранила за собой сборная Германии, которую преследует сборная Бразилии. Бельгийцы поднялись с пятого на третье место, обойдя сборные Португалии и Аргентины.

Топ-10 апрельского рейтинга ФИФА:

1 (1). Германия 1533 очка 2 (2). Бразилия 1384 3 (5). Бельгия 1346 4 (3). Португалия 1306 5 (4). Аргентина 1254 6 (8). Швейцария 1179 7 (9). Франция 1166 8 (6). Испания 1162 9 (10). Чили 1146 10 (6). Польша 1118

Напомним, что деградация сборной в рейтинге ФИФА во многом обусловлена отсутствием официальных матчей. Национальная команда РФ на правах хозяйки не участвовала в отборочном турнире предстоящего чемпионата мира 2018 года и вынуждена поддерживать форму в товарищеских играх, которые учитываются в рейтинге с меньшим коэффициентом.

В рейтинге учитываются результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев.