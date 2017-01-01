Сборная России по футболу вновь пробила дно в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу оказалась на рекордно низком для себя в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), потеряв в нем три позиции за истекший месяц.
В апрельской версии рейтинга, которая была опубликована в четверг на официальном сайте организации, команда РФ опустилась с 63-го на 66-е место. Ранее самой низкой позицией для российской команды было 65-е место, которое она занимала в октябре и ноябре 2017 года.
Подопечные Станислава Черчесова в марте провели два контрольных матча, в которых уступили командам Бразилии (0:3) и Франции (1:3). Это стоило им 35 рейтинговых очков. Всего в активе россиян осталось 493 балла.
Первое место в рейтинге сохранила за собой сборная Германии, которую преследует сборная Бразилии. Бельгийцы поднялись с пятого на третье место, обойдя сборные Португалии и Аргентины.
Топ-10 апрельского рейтинга ФИФА:
|1 (1). Германия
|1533 очка
|2 (2). Бразилия
|1384
|3 (5). Бельгия
|1346
|4 (3). Португалия
|1306
|5 (4). Аргентина
|1254
|6 (8). Швейцария
|1179
|7 (9). Франция
|1166
|8 (6). Испания
|1162
|9 (10). Чили
|1146
|10 (6). Польша
|1118
Напомним, что деградация сборной в рейтинге ФИФА во многом обусловлена отсутствием официальных матчей. Национальная команда РФ на правах хозяйки не участвовала в отборочном турнире предстоящего чемпионата мира 2018 года и вынуждена поддерживать форму в товарищеских играх, которые учитываются в рейтинге с меньшим коэффициентом.
В рейтинге учитываются результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев.