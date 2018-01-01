Илья Воробьев сменил Олега Знарка у руля сборной России по хоккею

Илья Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании, Олег Знарок станет консультантом, заявил журналистам президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Знарок много сделал для нас, выиграл Олимпиаду, четыре медали чемпионатов мира. Он подустал, конечно, психологически. На него была большая нагрузка и в петербургском СКА, и в сборной. Сейчас ФХР назначила Илью Воробьева временно исполняющим, а Знарок будет его консультантом. Тренер Харийс Витолиньш не едет в Данию», - цитирует Третьяка РИА «Новости».

Сборная России под руководством Знарка завоевала золото на чемпионате мира-2014 в Минске и Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Напомним, что Илья Воробьев, скорее всего, также сменит Знарка и у руля питерского СКА.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России намерена полностью сохранитьтренерский штаб мужской сборной России во главе с Олегом Знарком, подопечные которого завоевали золото на Играх-2018 в Пхенчхане. От команды требуют повторения своего успеха через четыре года на зимней Олимпиаде в Пекине.

Чемпионат мира в Дании пройдет 4-20 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.