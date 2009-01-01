Прохоров продал половину акций клуба НБА «Бруклин Нетс»

Сумма сделки, которая уже получила одобрение руководства НБА, оценивается СМИ в 2,3 млрд долларов. Продажа акций не включает в себя домашнюю арену «Нетс» Barclays Center, которая по-прежнему будет принадлежать Прохорову.

В результате сделки российский предприниматель сохранит контрольный пакет и статус основного владельца команды, однако они могут перейти Цаю в 2021 году благодаря опции выкупа дополнительного пакета.

Цай является одним из основателей и действующим вице-президентом компании Alibaba Group.

«Когда мы искали партнера для команды, приоритетом номер один был поиск того, кто разделит наше глобальное видение и страсть к будущему развитию «Бруклин Нетс«. Для нас было важно, чтобы мы выбрали партнера, который разделяет нашу приверженность самым высоким стандартам, поскольку мы создаем действительно замечательную франшизу НБА», - заявил Прохоров.

Михаил Прохоров в 2009 году за 223 млн купил 80% акций клуба, который тогда еще назывался «Нью-Джерси Нетс». Позднее российский бизнесмен приобрел оставшиеся акции. В апреле 2012 года команда переехала на новую арену в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему.