Определились полуфинальные пары розыгрыша Лиги Европы УЕФА

По ее итогам стало известно, что путевки в финал разыграют между собой мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал», а также французский «Марсель» и швейцарский «Зальцбург».

«Атлетико» впервые в истории сыграет с «Арсеналом» в еврокубках, тогда как «Марсель» и «Зальцбург» пересекались на групповом этапе. Тогда когда швейцарцы выиграли дома 1:0 и добились нулевой ничьей в Марселе.

Первые матчи плей-офф будут сыграны 26 апреля, ответные - 3 мая. «Марсель» и «Арсенал» сначала сыграют дома.

Добавим, что «Арсенал» - самая результативная команда турнира с 29 забитыми мячами. «Канониры» нанесли больше всего ударов по воротам (162) и одержали больше побед (8), чем любая другая команда.

Финал второго по значимости еврокубка состоится 16 мая в Лионе. Номинальным хозяином игры будет победитель встречи «Марсель» - «Зальцбург».