В центре Риги фанаты могут встретить сборную Латвии по теннису

В понедельник, 16 апреля, в 13:00 любители тенниса на Центральном железнодорожном вокзале в Риге могут встретить женскую сборную Латвии по теннису, которая отправляется в Россию, где с 21 по 22 апреля пройдут игры за выход во вторую мировую группу Кубка федераций. В мероприятии примут участие и Алена Остапенко с Анастасией Севастовой.

Сейчас сборная Латвии находится, возможно, в лучшем составе - Алена Остапенко, Анастасия Севастова, Даниела Висмане и Диана Марцинкевича. Спортсменки отправятся в российский Ханты-Мансийск, но перед этим они примут участие в особом мероприятии на вокзале в Риге.

В рамках мероприятия свои прогнозы о возможных результатах и надеждах выскажут тренер теннисисток и капитан сборной Андис Юшка и генеральный секретарь Латвийской теннисной федерации Карлис Лейниекс. Болельщики также смогут сфотографироваться с теннисистками и получить автографы.

Отметим, что сборная России по теннису на дуэль Кубка федераций выставила против Латвии Анастасию Павлюченкову (27 место рейтинга WTA), Екатерину Макарову (32), Елену Веснину (43) и Наталью Вихлянцеву (81).