Роналду пожалел о расставании с российской моделью

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сожалеет о расставании с российской моделью Ириной Шейк. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По информации издания, 32-летний португалец признался друзьям, что его чувства к Шейк так и не остыли, несмотря на то, что пара распалась в январе 2015 года.

Сообщается, также, что

Роналду ревнует модель к ее нынешнему молодому человеку — 43-летнему голливудскому актеру Брэдли Куперу.

У пары в марте родилась дочь.

На данный момент девушкой Роналду является 23-летняя испанская модель Джорджина Родригес. 12 ноября 2017 года она родила португальцу дочь. Также у футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей — семилетний Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017 года Ева и Матео.