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Евгений Малкин – первый российский игрок, забросивший 60 шайб в Кубке Стэнли

championat.com
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Евгений Малкин | Фото: USA Today Sports/Scanpix

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол и сделал передачу в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (5:1, счёт в серии – 2-1).

Малкин стал первым российским игроком, добравшимся до отметки в 60 шайб в матчах плей-офф. Второе место занимает Сергей Фёдоров (52), топ-3 замыкает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (48), который провёл на 53 игры меньше Малкина.

Первое место занимает Уэйн Гретцки (122), следом располагаются Марк Мессье (109) и Яри Курри (106). Среди действующих игроков лидирует нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло (68).

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