Усик повредил локоть: финал WBSS переносят и дуэль Бриедиса тоже

Украинский тяжеловес Александр Усик получил травму во время подготовки к финалу Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева. Усик повредил локоть, и именно по этой причине финальный бой WBSS был перенесен на лето, сообщает официальный сайт турнира.

Также отмечается, что организаторы Всемирной боксерской суперсерии работают над новой датой для поединка.

Напомним, что бой Усик – Гассиев изначально должен был состоятся 11-го мая в Джидде. На кону - титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Перед боем был также запланирован undercard бой ведущего боксера Латвии Майриса Бриедиса, который теперь откладывается на неопределенный срок.