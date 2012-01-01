Магнитогорский «Металлург» нанял тренера олимпийской сборной Чехии

Команду мастеров магнитогорского «Металлурга» возглавит чешский хоккейный специалист Йозеф Яндач, который руководил национальной сборной своей страны на Олимпиаде в Пхенчхане.

Как сообщается на официальном сайте хоккейного клуба, старшим тренером назначен Виктор Козлов. Ассистент тренера - Иржи Калуш. Контракты рассчитаны на два года.

Напомним, что Виктор Козлов был назначен главным тренером «Металлурга» после ухода Ильи Воробьева, однако затем был переведен в старшие тренеры.

49-летний Яндач уже работал в Континентальной хоккейной лиге в 2012 году - он тренировал пражский «Лев», но был уволен по ходу сезона.

Нынешней зимой он вместе с Калушем руководил сборной Чехии на Олимпиаде в Пхенчхане, где его подопечные уступили Канаде в матче за бронзовые медали.

«Металлург» в нынешнем сезоне занял пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в 1/4 финала плей-офф уступил казанскому «Ак Барсу» (1-4).





