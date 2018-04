Российский и американский хоккеисты устроили побоище в матче НХЛ

Ссора возникла после того, как Сергачев провел силовой прием в отношении Бойла. После этого американец ответил нашему соотечественнику, задев его клюшкой, но за россиянина вступились другие игроки его клуба. В результате на льду произошла массовая драка хоккеистов.

По итогам схватки всем ее участникам назначили 10-минутные удаления. «Тампа Бэй» уступил соперникам со счетом 2:5.

Boyle trash talking Sergachev and the inicident that started it pic.twitter.com/sUkRrfwutg— CJ Fogler (@cjzero) April 17, 2018