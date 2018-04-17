Российский и американский хоккеисты устроили побоище в матче НХЛ

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлена потасовка, спровоцированная российским защитником клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» Михаилом Сергачевым и игроком «Нью-Джерси Дэвилс» Брайаном Бойлом.

Ссора возникла после того, как Сергачев провел силовой прием в отношении Бойла. После этого американец ответил нашему соотечественнику, задев его клюшкой, но за россиянина вступились другие игроки его клуба. В результате на льду произошла массовая драка хоккеистов.

По итогам схватки всем ее участникам назначили 10-минутные удаления. «Тампа Бэй» уступил соперникам со счетом 2:5.