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В Арктике состоялся самый холодный забег в мире

korrespondent.net
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Иллюстративное фото | Фото: Lev Fedoseyev/TASS/Scanpix

Спортсмены пробежали дистанцию в четыре километра. А быстрее всех оказался участник из Греции. Его результат – 34 минуты и 36 секунд.

В Арктике провели самый холодный забег в мире, сообщает ТСН в среду, 18 апреля.

«Пробежка в минус тридцать по глубокому снегу, по замерзшему арктическому морю, и даже в компании собак хаски. Шесть десятков спортсменов из 20 стран соревновались с морозом и усталостью во время самого холодного забега в мире», – говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмены пробежали дистанцию в четыре километра. А быстрее всех оказался участник из Греции. Его результат – 34 минуты и 36 секунд.

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