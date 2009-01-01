Жизнь после «Динамо»: Оскар Цибульскис, который теперь всем доволен в Чехии

Полным ходом идет подготовка сборной Латвии к Чемпионату мира по хоккею. Воспользовавшись тем, что в Ригу съезжаются наши хоккеисты, эмигрировавшие в иностранные хоккейные клубы, мы поговорили с защитником сборной Оскаром Цибульскисом и разведали, как ему играется за новый чешский клуб «Маунтфилд» и не собирается ли он назад в родное рижское «Динамо»?

Защитник сборной Латвии по хоккею Оскар Цибульскис большую часть своей карьеры провел в составе рижского «Динамо», однако этот сезон он играл в высшей лиге Чехии за команду «Маунтфилд». В разговоре с TVNET хоккеист признал, что с удовольствием продолжит играть в этом клубе и в следующем сезоне, потому что спортивный уровень в Чехии очень высокий, к тому же фанаты в каждом ледовом дворце создают отличную атмосферу.

Начиная с 2009 года, Цибульскис вплоть до прошлой весны выступал за «Динамо Рига», отыграв в КХЛ 8 сезонов. Индивидуально лучшим для него был сезон 2014/2015 года, когда в 56 играх регулярного чемпионата он отличился 5 шайбами и 12 результативными передачами.

В прошлом году Цибульскис присоединился к чешскому клубу «Маунтфилд», в котором уже год отбегал и другой латвийский хоккеист - нападающий сборной Латвии Андрис Джериньш. Он тоже, начиная с 2009 года, играл в составе рижского «Динамо».

«Конечно, Андрис уже был в команде, все знал. Он со всем познакомил, помог прижиться в команде», - 17 апреля после тренировки сборной Латвии рассказал нам 30-летний Цибульскис.

«Маунтфилд»в этом сезоне занял 2-е место в регулярном чемпионате высшей лиги Чехии, на 8 очков отстав от лидера «Шкода».

В регулярном чемпионате в Чехии Цибульскис в 49 матчах забил 7 шайб и произвел 10 результативных передач.

«Команда была сильной. Сезон для меня тоже был хорошим. Руководство клуба довольно, я продлил договор на следующий сезон. Город приятный, фанаты отличные. Все довольны, что я остаюсь в команде.

Правда, половина состава поменяется, не знаем, и кто будет тренером, но все будет хорошо», - рассказал Цибульскис, продливший свой договор еще в середине марта.

Оскар Цибульскис раздает автографы фанатам "Маунтфилд" FOTO: facebook.com/MountfieldHK

«Я не видел причины уезжать, потому что меня все устраивает. Атмосфера на домашних играх фантастическая. Практически на всех играх трибуны переполнены. Все скандируют, звучат кричалки. Там другая культура, фанаты немного агрессивнее. Там по-другому», - продолжил Цибульскис.

По спортивному уровню спортсмен сравнил чешскую лигу с КХЛ. По его мнению, несколько команд Чехии могли бы претендовать на соревнования за Кубок Гагарина. Хоккеисты Чехии очень точны и техничны, отметил Оскар.

Сейчас спортсмен тренируется со сборной Латвии, чтобы доказать себя тренеру и попасть на чемпионат мира. На этой неделе он еще не выйдет на лед на тренировках сборной, а позанимается в тренажерном зале.

В конце этой недели он еще не присоединится на выездные матчи против Словакии, но, возможно, выйдет на лед «Арены Рига» против Швейцарии и Канады.

В составе сборной Латвии Цибульскис провел 93 матча, забил 6 шайб и произвел 13 результативных передач. Он представлял Латвию уже на пяти чемпионатах мира, сыграв 34 матча, забив 1 шайбу и реализуя 6 передач.

Напомним, в рамках подготовки к Чемпионату мира Латвия 20 и 21 апреля встретится со Словакией, 27 и 28 апреля сыграет против Швейцарии и 1 мая — самая долгожданная встреча против Канады.

Чемпионат мира начнется 4 мая и пройдет в городах Дании Хернинге и Копенгагене. Победитель будет определен 20 мая.

Латвия играет в группе Б (в Хернинге):

5 мая — против Норвегии

6 мая — против Финляндии

8 мая — против Южной Кореи

10 мая — против США

12 мая — против Германии

14 мая — против Канады

15 — против Дании.

Четыре сильнейших команды попадут в четвертьфинал. А самая слабая команда группы покинет элитный дивизион. Исключением является Словакия, которая в 2019 году организует чемпионат мира, поэтому ей место в элитном дивизионе уже обеспечено.