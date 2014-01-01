Защитник Вячеслав Войнов решил покинуть СКА ради НХЛ

Защитник СКА Вячеслав Войнов не будет продлевать контракт с петербургским клубом, который истекает 30 апреля 2018 года, и намерен вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Как сообщает «Интерфакс», в настоящее время 28-летний хоккеист работает над получением американской визы и разрешения на работу.

Напомним, что в 2015 году хоккеист был дисквалифицирован в НХЛ за нанесение побоев жене и приговорен к 90 дням тюрьмы. После отбытия срока он добровольно покинул Соединенные Штаты в свете грозящей ему депортации и вернулся в Россию.

Экс-защитник клуба НХЛ «Лос-Анджелес» был арестован по подозрению в домашнем насилии в отношении своей жены Марты Варламовой в конце октября 2014 года, когда сам же и доставил супругу в больницу. Варламова позже отказалась от обвинений против мужа, однако прокуратура Калифорнии имела право вести расследование и без заявления жертвы.

В минувшем сезоне Вячеслав стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА он провел 53 матча и набрал 29 (12 + 17) очков.

После того как невские армейцы сложили полномочия действующих обладателей Кубка Гагарина, о намерении вернуться в НХЛ заявил форвард базового клуба сборной Илья Ковальчук. Между тем другая звезда СКА - Павел Дацюк - продлит свой контракт еще на один год.