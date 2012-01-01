Канадке присудили золото Олимпиады-2012 благодаря допинг-скандалу

Канадской тяжелоатлетке Кристин Жирар присудили победу на Олимпиаде-2012, так как Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую и казахскую спортсменок наград в соревнованиях из-за положительных допинг-проб. Об этом сообщает «Global News».

Канадке присудили первое место в весовой категории до 63 килограммов. Первоначально, Жирар заняла третье место на соревнованиях, уступив серебряной призерке Светлане Царукаевой из России и победительнице — представительнице Казахстана Майе Манезе.

Однако, еще в 2017 году МОК лишил Царукаеву и Манезу наград в связи с положительными результатами допинг-проб атлеток.

«Эта золотая медаль является свидетельством «чистого» спорта. Это очень многое значит для меня», — заявила 33-летняя Жирар.

Вскоре должна состояться официальная церемония награждения канадской спортсменки. Дата мероприятия пока неизвестна.