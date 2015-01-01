В Мексике украли и сразу нашли Кубок УЕФА

Привезенный для показа в Мексику Кубок УЕФА украли неизвестные. Вскоре его нашли в городе Гуанахуато, сообщает The Guardian.

Отмечается, что Кубок Лиги Европы УЕФА был похищен из машины, которая перевозила его после мероприятия в городе Леон. Сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато нашли и вернули украденное.

Подробности случившегося не раскрываются.

Кубок УЕФА привезла в Мексику логистическая компания FedEx. Она является главным официальным спонсором Лиги Европы с 2015 года.

В 1966 году Кубок мира был украден в Англии. Позже организаторы Мундиаля получили письмо требованиями выкупа — 15 тысяч фунтов стерлингов. По подозрению в краже задержали почтового работника, однако он утверждал, что не знает, где находится Кубок. Трофей нашел пёс по кличке Пикклз во время прогулки по парку с хозяином. За это псу разрешили присутствовать на матчах Кубка мира.