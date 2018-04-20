У Порзиньгиса новая машина - Rolls-Royce Wraith

Травмированный баскетболист клуба НБА «Knicks» Кристап Порзиньгис вернулся в родную Лиепаю и передвигается по городу на новоприобретенном автомобиле - Rolls-Royce Wraith.

Самая спортивная из всех моделей Rolls-Royce оборудована 6,6-литровым двигателем V12-турбо мощностью 630 лошадиных сил и 800 нм.

О машине пока что информации мало, однако в комментариях у Порзиньгиса в Instagram написано, что в Лиепае замечен именно такой автомобиль с госномером SIX.

Home Публикация от Kristaps Porzingis (@kporzee) 20 Апр 2018 в 8:56 PDT

В свою очередь данные Дирекции безопасности дорожного движения свидетельствуют, что Rolls-Royce Wraith с персонализированными номерными знаками SIX находится на учете с 20 апреля, его пробег составляет 18 372 километров (ну уж точно не больше), и машина находится в отличном состоянии.

Напомним, Порзиньгис получил разрыв крестообразных связок левого колена 7 февраля. Ему провели операцию, на данный момент проходит процесс реабилитации. По прогнозам, баскетболист будет готов выйти на площадку уже в начале следующего сезона НБА.