Остапенко вырывает победу и добивается 1:1 в дуэли против России

На этих выходных в российском Ханты-Мансийске проходят матчи плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации Fed Cup между женскими сборными по теннису Латвии и России.

21 апреля первыми на корт вышли латвийка Анастасия Севастова против россиянки Анастасии Павлюченковой. Победу одержала россиянка. Однако, в продолжении дня сыграли первая ракетка Латвии, победительница Открытого чемпионата Франции, Алена Остапенко и россиянка Екатерина Макарова, встреча которых закончилась победой Латвии.

В результате счет после первого дня 1:1.

Результат игры Севастова (WTA 15) – Павлюченкова (WTA 27): 3-6, 6-2, 4-6.

Результат игры Остапенко (WTA 5) – Макарова (WTA 32): 7-5, 6-4

В воскресенье состоятся матчи Павлюченкова - Остапенко, Макарова - Севастова и парная встреча Елена Веснина/Макарова — Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане. Однако, у капитанов команд есть право сделать замены. Игры начнутся в 11:00.

Команда, которая первой победит в трех матчах, в следующем году попадет в 16 сильнейших сборных Кубка Федерации.

«Нам выпала честь отправиться в Россию в наилучшем составе и претендовать на место во второй мировой группе Кубка Федераций. Это действительно станет большим вызовом для нашей сборной, так как цель соперника - остаться в мировой элите, выступая на своем поле. Попробуем создать для наших спортсменок благоприятные обстоятельства и сделаем все, чтобы достичь наилучших результатов», - рассказал генеральный секретарь Латвийской теннисной федерации Карлис Лейниекс перед отправлением сборной в Ханты-Мансийск.